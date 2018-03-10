Камера Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition создана для съемки в темноте

Компания Leica анонсировала новую камеру M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition, созданную, очевидно, для шпонов. Модель позиционируется в качестве оптимального решения для съемки в полной темноте, на что указывают особенности ее внещности и аппаратные возможности.



Следует отметить, что Leica M Monochrom (Typ 246) Stealth Edition снимает в черно-белой гамме, и это прямой потомок фотоаппарата Leica M Monochrom (Typ 246), выпущенного три года назад. В первую очередь нововведения коснулись внешности – камера стала более стильной, и все детали экстерьера, как металлические, так и кожаные, выполненные в глубоком черном цвете. Кроме того, все важные элементы маркировки нанесены особой светящейся краской, чтобы можно было проводить ручную настройку камеры в полной темноте.

