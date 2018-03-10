Представлен профессиональный монитор Asus ProArt PA32UC

Состоялся анонс нового профессионального монитора Asus ProArt PA32UC для дизайнеров, художников и всех, кто работает с цветом. Модель характеризуется 85-, 99,5- и 100-процентным охватом цветовых пространств Rec.2020, Adobe RGB и sRGB соответственно.

Asus ProArt PA32UC

Монитор Asus ProArt PA32UC основывается на матрице IPS с диагональю 32 дюйма и поддерживает разрешение 3840х2160 пикселей. К его особенностям производитель относит 384-зонную подсветку на светодиодах, 10-битное отображение цвета и поддержку режима HDR, а также 14-битную таблицу LUT. В бонус – технология калибровки ProArt Calibration. В список характеристик монитора Asus ProArt PA32UC входят два порта USB-C с поддержкой Intel Thunderbolt 3, пара обычных USB 3.0, один стандартный USB-C и два динамика по 3 ватта каждый.

Для подключения к ПК используются четыре HDMI 2.0b и один DP 1.2. Монитор Asus ProArt PA32UC поставляется в комплекте с кабелем Thunderbolt 3, а его подставка позволяет регулировать угол наклона экрана, высоту его расположения и дает возможность поворачивать его из обычного режима в портретный. Стоимость Asus ProArt PA32UC пока не сообщается, а его релиз состоится до конца этой весны.

Максим Мишенев, MobileDevice


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