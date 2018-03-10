Logitech MK545 Advanced: набор беспроводных устройств ввода

Компания Logitech представила новый набор MK545 Advanced, состоящий из клавиатуры и мыши с современным минималистичным дизайном. Устройства ввода отличаются отсутствием провода – подключение осуществляется по универсальному USB-адаптеру Logitech Unifying.



Logitech MK545 Advanced может работать на расстоянии до 10 метров от компьютера. Набор исполнен в черном цвете корпусов, а питание и мыши, и клавиатуры осуществляется от двух батарее стандарта АА, которые можно заменить на соответствующие аккумуляторы. Клавиатура Wireless Keyboard K545 получила полноразмерный корпус с блоком цифровых клавиш, плюс у нее имеется защита от пролитой жидкости. В бонус – кнопки регулировки громкости и небольшой вес в пределах 805 граммов.



К особенностям мышки Wireless Mouse M510 следует отнести колесо прокрутки с возможностью бокового наклона, что в последнее время встречается не так уж часто. И еще один важный момент: рассмотренный набор работает исключительно в операционных системах семейства Windows, а также в Chrome OS от компании Google . Цена вопроса – ровно 100 долларов США , а старт продаж состоится до конца текущего месяца.