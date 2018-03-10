Logitech MK545 Advanced: набор беспроводных устройств ввода

Компания Logitech представила новый набор MK545 Advanced, состоящий из клавиатуры и мыши с современным минималистичным дизайном. Устройства ввода отличаются отсутствием провода – подключение осуществляется по универсальному USB-адаптеру Logitech Unifying.

Logitech MK545 Advanced

Logitech MK545 Advanced может работать на расстоянии до 10 метров от компьютера. Набор исполнен в черном цвете корпусов, а питание и мыши, и клавиатуры осуществляется от двух батарее стандарта АА, которые можно заменить на соответствующие аккумуляторы. Клавиатура Wireless Keyboard K545 получила полноразмерный корпус с блоком цифровых клавиш, плюс у нее имеется защита от пролитой жидкости. В бонус – кнопки регулировки громкости и небольшой вес в пределах 805 граммов.

К особенностям мышки Wireless Mouse M510 следует отнести колесо прокрутки с возможностью бокового наклона, что в последнее время встречается не так уж часто. И еще один важный момент: рассмотренный набор работает исключительно в операционных системах семейства Windows, а также в Chrome OS от компании Google. Цена вопроса – ровно 100 долларов США, а старт продаж состоится до конца текущего месяца.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Xiaomi выпустила смарт-телевизор Mi TV 4A всего за $250Xiaomi выпустила смарт-телевизор Mi TV 4A всего за $250
RED и Sharp работают над 8К-мониторомRED и Sharp работают над 8К-монитором
Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один деньУкраинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день
В трансформер Lenovo Yoga 530-14IKB встроили видеокарту от NVIDIAВ трансформер Lenovo Yoga 530-14IKB встроили видеокарту от NVIDIA
Xiaomi создала недорогую умную розеткуXiaomi создала недорогую умную розетку
Блок рекламы


Похожие новости
MSI Vigor GK40 Combo: набор геймерских аксессуаровMSI Vigor GK40 Combo: набор геймерских аксессуаров
CES 2018: Nokia представила устройство для отслеживания снаCES 2018: Nokia представила устройство для отслеживания сна
CES 2018: 75-ваттное зарядное устройство SatechiCES 2018: 75-ваттное зарядное устройство Satechi
Бренд 360 Mobiles вышел на рынок устройств для умного домаБренд 360 Mobiles вышел на рынок устройств для умного дома
Google создала набор компьютерного зрения AIY Vision Kit на базе Raspberry PiGoogle создала набор компьютерного зрения AIY Vision Kit на базе Raspberry Pi
Xiaomi MiJia Portable Flashlight – фонарик и зарядное устройство в одномXiaomi MiJia Portable Flashlight – фонарик и зарядное устройство в одном
Logitech показала клавиатуру и ПО Bridge для виртуальной реальностиLogitech показала клавиатуру и ПО Bridge для виртуальной реальности
Почему выпуск устройств для Google — больше не хоббиПочему выпуск устройств для Google — больше не хобби
Внешний аккумулятор Silicon Power S103 заряжает два устройства одновременноВнешний аккумулятор Silicon Power S103 заряжает два устройства одновременно
Pi зарядит ваши устройства на расстоянииPi зарядит ваши устройства на расстоянии
Последние новости
Подгружаем последние новости