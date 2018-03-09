Небольшая австралийская компания IQBuds Boost планирует выпустить новые наушники.

Пара наушников для увеличения громкости Bluetooth, которая стоит $ 449, может тестировать и настраивать ваш слух, подключаться к телефону и отделять голоса от фонового шума.

IQBuds от Nuheara – многофункциональные Bluetooth-наушники, предназначенные для улучшения аудио-взаимодействий человека с внешним миром.

Благодаря множеству микрофонов на каждом ухе и очень умной обработке IQbuds позволяют вам легче общаться в шумных местах.

По словам источника, люди использовали приложение IQbuds для компенсации потери слуха.

Но фирма на самом деле не разрабатывала продукт для этого. Люди использовали его, потому что многие очень дорогие слуховые аппараты фактически не обрабатывают звук и не усиливают голоса.

К слову, во многих отношениях IQbuds Boost будет действовать так же, как оригинальные IQbuds — только с помощью встроенного теста на слух.

Один из разработчиков рассказал: «Это немного другой профиль оборудования, намного более сложное программное обеспечение, и мы должны лицензировать формулу…».