Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день

Украинец Алексей Тищенко вывел на краудфандинговую платформу Indiegogo устройство, призванное разнообразить фотографические шедевры любителей Instagram и профессиональных фотографов. Это мобильная LED-лампа, которая может выступать необычной подсветкой для фотосъемки в ночное и сумеречное время. Всего за день кампания собрала искомые $10 000, на сегодня на счету UniColor более $12000 в счет 59 проданных устройств, пишут AIN.UA .

Инновационность лампы заключается в том, что она беспроводная, водонепроницаемая и умеет светиться в 400 различных режимах 16 млн цветов, которыми можно управлять со смартфона.

Стоит это удовольствие $150 за базовую версию полметра длиной и $180 за метровую лампу. Правда, на Indiegogo все еще можно выхватить стандартный набор всего за $80.

Лампа оснащена 120-градусной фокусирующей линзой, которая минимизирует потери света и делает луч более концентрированным на расстоянии 2,5 м, утверждают разработчики.

С помощью UniColor можно просто подсвечивать модель или создавать различные световые эффекты при фотосъемке в ночное время. А главное, лампу можно использовать как светящуюся селфипалку (аксессуары для этого имеются в наборе).