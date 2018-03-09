Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день
Украинец Алексей Тищенко вывел на краудфандинговую платформу Indiegogo устройство, призванное разнообразить фотографические шедевры любителей Instagram и профессиональных фотографов. Это мобильная LED-лампа, которая может выступать необычной подсветкой для фотосъемки в ночное и сумеречное время. Всего за день кампания
Инновационность лампы заключается в том, что она беспроводная, водонепроницаемая и умеет светиться в 400 различных режимах 16 млн цветов, которыми можно управлять со смартфона.
Стоит это удовольствие $150 за базовую версию полметра длиной и $180 за метровую лампу. Правда, на Indiegogo все еще можно выхватить стандартный набор всего за $80.
Лампа оснащена 120-градусной фокусирующей линзой, которая минимизирует потери света и делает луч более концентрированным на расстоянии 2,5 м, утверждают разработчики.
С помощью UniColor можно просто подсвечивать модель или создавать различные световые эффекты при фотосъемке в ночное время. А главное, лампу можно использовать как светящуюся селфипалку (аксессуары для этого имеются в наборе).
Это не первое такое решение на рынке — ранее краудфандинг профинансировал похожие продукты
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