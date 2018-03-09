Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день

Украинец Алексей Тищенко вывел на краудфандинговую платформу Indiegogo устройство, призванное разнообразить фотографические шедевры любителей Instagram и профессиональных фотографов. Это мобильная LED-лампа, которая может выступать необычной подсветкой для фотосъемки в ночное и сумеречное время. Всего за день кампания собрала искомые $10 000, на сегодня на счету UniColor более $12000 в счет 59 проданных устройств, пишут AIN.UA.

Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день

Инновационность лампы заключается в том, что она беспроводная, водонепроницаемая и умеет светиться в 400 различных режимах 16 млн цветов, которыми можно управлять со смартфона.

Стоит это удовольствие $150 за базовую версию полметра длиной и $180 за метровую лампу. Правда, на Indiegogo все еще можно выхватить стандартный набор всего за $80.

Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день

Лампа оснащена 120-градусной фокусирующей линзой, которая минимизирует потери света и делает луч более концентрированным на расстоянии 2,5 м, утверждают разработчики.

Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день

С помощью UniColor можно просто подсвечивать модель или создавать различные световые эффекты при фотосъемке в ночное время. А главное, лампу можно использовать как светящуюся селфипалку (аксессуары для этого имеются в наборе).

Украинцы вывели на Indiegogo беспроводную LED-лампу за $150 и собрали искомую сумму за один день

Это не первое такое решение на рынке — ранее краудфандинг профинансировал похожие продукты Colorspike и Voyager. По словам разработчиков UniColor, украинская лампа может все то же самое, но по значительно более доступной цене.


Майя Яровая, AIN


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