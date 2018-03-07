ARM представила GPU Mali-G52 и Mali-G31 и чипы Mali-V52 и Mali-D51

Компания ARM выпустила два новых графических процессоров Mali-G52 и Mali-G31, блок вывода изображения D51 и видеопроцессор V52. Новинки ориентированы на средний и начальный сегменты рынка.

Mali-G52

Mali-G52 оснащён поддержкой технологии ИИ. Производительность процессора, по сравнению с предшественником, увеличилась на 30%, а потребление энергии уменьшилось на 15%. Кроме того, в 3.6 раза было улучшена обработка машинного обучения. Есть поддержка OpenGL ES 3.2 и Vulkan.

Mali-G31

Mali-G31 является улучшенной версией Mali-G51МР2 и призван заменить уже устаревший GPU Mali-400. В одноядерной конфигурации G31 обещает 20% экономию площади кристалла по сравнению с G51MP2 и на 12 % увеличенную производительность в пользовательском интерфейсе. Также есть поддержка OpenGL ES 3.2 и Vulkan.

Mali-V52

Кроме того, ARM также анонсировали видеопроцессор Mali-V52, поддерживающий съёмку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду и декодирования с частотой 120 кадров в секунду.

Площадь нового VPU на 38% меньше версии V61, при этом он обеспечивает повышение качества при кодировании видео в разрешении 4K на 20% (благодаря улучшенным эвристическим алгоритмам при управлении размерами блоков кодека) и 2-кратный прирост производительности при декодировании видео.

Mali-D51

Дисплейный процессор Mali-D51 предназначен для задач визуализации пользовательского интерфейса. Он использует на 30% меньше энергии по сравнению с GPU при выполнении таких задач. Представленная новинка является наследником решения DP650. При этом Mali-D51 отличается 2-кратным приростом производительности на единицу площади кристалла.

Предположительно, первые процессоры на основе новых графических ускорителей появятся в конце второй половины нынешнего года.