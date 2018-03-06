Xiaomi показала зарядку на шесть портов

Если у вас много гаджетов, которые нужно периодически заряжать, то вы наверняка используете удлинитель и отдельное сетевое ЗУ для каждого из них. Компания Xiaomi предложила иное решение данной проблемы – мощную зарядку на шесть портов по очень привлекательной цене.

Xiaomi

Новинка от Xiaomi очень пригодится, скажем, в путешествиях – к одной зарядке и, следовательно, к одной розетке, можно подключить до 6 устройств одновременно, на которые приходит 60 ватт мощности в сумме. Зарядка может работать в любой стране с напряжением от 100 до 240 вольт в розетке, причем крайний слева порт USB-C поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0. Аналогичный стандарт поддерживается и в соседнем разъеме USB 3.0, окрашенном в оранжевый цвет.

На эти два порта может подаваться по 18 ватт, а оставшиеся 24 ватта делятся между четырьмя USB-портами с силой тока 2,4А на каждом. Xiaomi предусмотрела различные защитные механизмы – от перегрева, перепадов напряжения и даже от статического электричества, плюс в наличии есть светодиодный индикатор работы устройства. Старт продаж 60-ваттной зарядки Xiaomi ожидается завтра, и ее можно будет купить всего за 20 долларов США при заказе из Китая.


Максим Мишенев, MobileDevice


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