Внешний SSD Kingspec Z1 построен на памяти SLC

Компания Kingspec представила новый внешний твердотельный накопитель Z1, отличающийся повышенной надежностью. Внутри него стоит SSD, основанный на ячейках SLC, которые известны своей отказоустойчивостью.

Kingspec Z1

Kingspec Z1 построен на SSD в формате М.2 с интерфейсом PCI-E, а к компьютеру он подключается по USB 3.1 с обратной совместимостью с USB 3.0 и даже USB 2.0. В продажу накопитель поступит в версиях на 128 и 256 гигабайтов, и обе модификации смогут обеспечить скорость чтения на уровне 800 Мб в секунду при скорости чтения в пределах 700 Мб в секунду.

Производитель пока что не приводит информацию о стоимости накопителя, но уже известно, что его продажи начнутся этой весной. К преимуществам Kingspec Z1 перед внешними жесткими дисками относятся намного более высокая скорость работы, повышенная надежность и производительность на уровне 33000 и 42000 IOPS в режимах записи и чтения соответственно. Добавим, что Kingspec Z1 не следует путать с накопителями марки Kingston.


Максим Мишенев, MobileDevice


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