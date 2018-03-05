Apple представит самый дешевый MacBook Air этой весной

Популярный аналитик Минг-Чт Куо сообщил о планах Apple по возрождению серии ноутбуков MacBook Air, которая давно не обновлялась.

Новый MacBook Air будет продаваться по весьма демократичной стоимости. Современный модельный ряд представлен MacBook Air 13, оснащенным обновленным процессором, старым дисплеем и корпусом по цене $1000. Новинка же будет стоить дешевле – информирует 9to5mac.

По мнению аналитика, Apple таким образом планирует увеличить продажи MacBook на 10-15% в 2018 году, по аналогии с новым доступным iPad 2017 года.