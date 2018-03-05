Apple представит самый дешевый MacBook Air этой весной

Популярный аналитик Минг-Чт Куо сообщил о планах Apple по возрождению серии ноутбуков MacBook Air, которая давно не обновлялась.

MacBook Air

Новый MacBook Air будет продаваться по весьма демократичной стоимости. Современный модельный ряд представлен MacBook Air 13, оснащенным обновленным процессором, старым дисплеем и корпусом по цене $1000. Новинка же будет стоить дешевле – информирует 9to5mac.

По мнению аналитика, Apple таким образом планирует увеличить продажи MacBook на 10-15% в 2018 году, по аналогии с новым доступным iPad 2017 года.

По неподтвержденной информации, новый MacBook Air 13 будет презентован уже в марте вместе с двумя новыми iPad. Предположительно, Apple не будет проводить специальное мероприятие, а сразу добавит новые устройства на сайт фирменного магазина, как это было с iPad и красным iPhone 7 в 2017 году.


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