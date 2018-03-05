Xiaomi создала недорогую умную розетку

Компания Xiaomi разработала новое полезное устройство – умную розетку Mi Smart Socket Enhanced Edition, которая уже поступила в продажу. Это полностью автономная розетка, и ей не требуется подключение к системе умного дома – она может работать напрямую со смартфоном по Wi-Fi через специальное приложение.



Стоит Mi Smart Socket Enhanced Edition ровно 13 долларов США , и в ней есть, помимо основной розетки, еще два порта USB с 5В и 2,4А для зарядки мобильных устройств. Новинка Xiaomi поддерживает ток до 10 ампер и запросто может выдержать нагрузку до 2,2 киловатта в течение длительного времени, а в фирменном приложении можно создавать таймеры ее работы, просматривать количество потребленной посредством нее энергии и собирать подробную статистику.



В наличии защита от перегрева, причем сперва передается соответствующее сообщение на смартфон, а затем розетка автоматически выключается, так что ничего у вас не сгорит. Единственным минусом Mi Smart Socket Enhanced Edition является отсутствие европейской вилки, так что придется пользоваться переходниками. Стоит Xiaomi Mi Smart Socket Enhanced Edition ровно 13 долларов США , если заказывать ее напрямую из Китая, и ее продажи уже стартовали, но пока лишь в этой стране.