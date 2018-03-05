Xiaomi создала недорогую умную розетку

Компания Xiaomi разработала новое полезное устройство – умную розетку Mi Smart Socket Enhanced Edition, которая уже поступила в продажу. Это полностью автономная розетка, и ей не требуется подключение к системе умного дома – она может работать напрямую со смартфоном по Wi-Fi через специальное приложение.

Mi Smart Socket Enhanced Edition

Стоит Mi Smart Socket Enhanced Edition ровно 13 долларов США, и в ней есть, помимо основной розетки, еще два порта USB с 5В и 2,4А для зарядки мобильных устройств. Новинка Xiaomi поддерживает ток до 10 ампер и запросто может выдержать нагрузку до 2,2 киловатта в течение длительного времени, а в фирменном приложении можно создавать таймеры ее работы, просматривать количество потребленной посредством нее энергии и собирать подробную статистику.

В наличии защита от перегрева, причем сперва передается соответствующее сообщение на смартфон, а затем розетка автоматически выключается, так что ничего у вас не сгорит. Единственным минусом Mi Smart Socket Enhanced Edition является отсутствие европейской вилки, так что придется пользоваться переходниками. Стоит Xiaomi Mi Smart Socket Enhanced Edition ровно 13 долларов США, если заказывать ее напрямую из Китая, и ее продажи уже стартовали, но пока лишь в этой стране.

Максим Мишенев, MobileDevice


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