MSI обновила начинку неттопа Cubi N

Компания MSI провела апгрейд своего компактного настольного ПК Cubi N, сменив в нем аппаратную платформу. Отныне данный неттоп строится на Intel Gemini Lake – недорогих, но вполне производительных процессорах.



Предыдущее поколение MSI Cubi N строилось на старой платформе Intel Braswell, на смену которой пришло решение Apollo Lake, и уже его заменили на Gemini Lake. MSI не стала использовать Apollo Lake, посчитав, что новая платформа имеет больше перспектив. В частности, к особенностям Gemini Lake относят минимальное потребление энергии, что не очень важно в формате настольного ПК, плюс эти чипы выделяют минимум тепла, а вот на это уже стоит обратить внимание.



Новые MSI Cubi N доступны на выбор с Intel Pentium N5000, Celeron N4100 и Celeron N4000 с частотой до 2,7 ГГц в зависимости от модели. Внутри неттопа есть один слот SODIMM DDR4 под оперативную память, а также слот М.2 под SSD и посадочное место под винчестер или еще один SSD в формате 2,5 дюйма. В наличии модули Bluetooth и Wi-Fi, а на корпусе имеются гигабитная сетевая карта, выходы HDMI и VGA и четыре порта USB 3.1. Размеры MSI Cubi N составили 116х112х56 мм при весе около 470 граммов, а вот цены и даты релиза у этого неттопа пока что нет.