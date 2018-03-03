В трансформер Lenovo Yoga 530-14IKB встроили видеокарту от NVIDIA

Компания Lenovo провела анонс нового мобильного компьютера Yoga 530-14IKB. Это ноутбук-трансформер с сенсорным поворотным экраном, и внутри него стоит опциональная видеокарта от NVIDIA.



Lenovo Yoga 530-14IKB может оснащаться видеоадаптером GeForce MX130, которого вполне хватит многим современным играм. В основе мобильного ПК лежит процессор Intel Core поколении Kaby Lake Refresh, модель которого зависит от выбранной конфигурации, а диагональ ноутбука получил не только сенсорный слой, но и диагональ 14 дюймов. В базовой комплектации используется устаревшая матрица TN с разрешением HD или 1366х768 пикселей, а в более дорогих моделях установлена панель IPS с широкими углами обзора и поддержкой Full HD-разрешения или 1920х1080 точек.



Lenovo Yoga 530-14IKB комплектуется минимум 4 и максимум 16 Гб ОЗУ, а в качестве основного носителя в нем используется SSD-драйв с интерфейсом PCI-Е объемом от 128 до 512 гигабайтов на выбор. Цена ноутбука стартует от 550 евро, а в продажу он поступит лишь в июне этого года под названием Lenovo Yoga 530-14IKB или Lenovo Flex 14 в зависимости от региона. Цена будет включать батарею на 10 часов работы с ускоренной зарядкой, корпус толщиной 18 миллиметров, веб-камеру на 2 Мп, вес 1,6 кг, два порта USB 3.0 и один USB-C 3.0.