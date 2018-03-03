В трансформер Lenovo Yoga 530-14IKB встроили видеокарту от NVIDIA

Компания Lenovo провела анонс нового мобильного компьютера Yoga 530-14IKB. Это ноутбук-трансформер с сенсорным поворотным экраном, и внутри него стоит опциональная видеокарта от NVIDIA.

Lenovo Yoga 530-14IKB

Lenovo Yoga 530-14IKB может оснащаться видеоадаптером GeForce MX130, которого вполне хватит многим современным играм. В основе мобильного ПК лежит процессор Intel Core поколении Kaby Lake Refresh, модель которого зависит от выбранной конфигурации, а диагональ ноутбука получил не только сенсорный слой, но и диагональ 14 дюймов. В базовой комплектации используется устаревшая матрица TN с разрешением HD или 1366х768 пикселей, а в более дорогих моделях установлена панель IPS с широкими углами обзора и поддержкой Full HD-разрешения или 1920х1080 точек.

Lenovo Yoga 530-14IKB комплектуется минимум 4 и максимум 16 Гб ОЗУ, а в качестве основного носителя в нем используется SSD-драйв с интерфейсом PCI-Е объемом от 128 до 512 гигабайтов на выбор. Цена ноутбука стартует от 550 евро, а в продажу он поступит лишь в июне этого года под названием Lenovo Yoga 530-14IKB или Lenovo Flex 14 в зависимости от региона. Цена будет включать батарею на 10 часов работы с ускоренной зарядкой, корпус толщиной 18 миллиметров, веб-камеру на 2 Мп, вес 1,6 кг, два порта USB 3.0 и один USB-C 3.0.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
MWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИMWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИ
MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
MWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X ProMWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X Pro
Клавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеровКлавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеров
Блок рекламы


Похожие новости
Лэптопы Lenovo Yoga 730 укомплектованы поддержкой Intel Thunderbolt 3Лэптопы Lenovo Yoga 730 укомплектованы поддержкой Intel Thunderbolt 3
Lenovo выпускает прочные хромбуки для студентовLenovo выпускает прочные хромбуки для студентов
MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530
Fujitsu Stylistic Q738 – компьютер-трансформер бизнес-классаFujitsu Stylistic Q738 – компьютер-трансформер бизнес-класса
В ноутбуке Tbook X8S Pro соседствуют Intel Celeron и NVIDIA GeForceВ ноутбуке Tbook X8S Pro соседствуют Intel Celeron и NVIDIA GeForce
Lenovo отзывает пожароопасные ноутбуки ThinkPad X1 CarbonLenovo отзывает пожароопасные ноутбуки ThinkPad X1 Carbon
Lenovo отзовет ноутбуки ThinkPad X1 Carbon из-за риска возгоранияLenovo отзовет ноутбуки ThinkPad X1 Carbon из-за риска возгорания
ASUS показала новый трансформер TransBook Mini T103HAFASUS показала новый трансформер TransBook Mini T103HAF
В монитор LG 27UK850-W встроили порт USB-CВ монитор LG 27UK850-W встроили порт USB-C
Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189Lenovo запускает линейку ноутбуков для школьников по цене от $189
Последние новости
Подгружаем последние новости