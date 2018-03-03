RED и Sharp работают над 8К-монитором

Компании RED и Sharp объединили свои усилия в создании нового монитора для настольных компьютеров. Его главным конкурентным преимуществом станет поддержка сверхвысокого разрешения 8К, которое в 8 раз выше Full HD и в 2 раза выше Ultra HD или 4К.



Подробности о новом мониторе за авторством RED и Sharp пока отсутствуют, но, с учетом сферы деятельности RED, становится понятным, для кого он создается. RED производит видеокамеры высокого разрешения, так что основной целевой аудиторией нового монитора станут разного рода блогеры и операторы. Sharp, заметим, тоже работает над программными и аппаратными средствами работы с видео 8К, так что их совместный труд может породить действительно интересный монитор.



Помимо поддержки 8К-разрешения, у него будут и другие полезные функции, в частности, минимальное время отклика матрицы, поддержка HDR10 и так далее. Но отметим, что это именно профессиональное решение, так что не стоит ждать массового производства и тем более адекватной стоимости. Релиз 8К-монитора от RED и Sharp предварительно запланирован на вторую половину текущего года.