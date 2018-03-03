RED и Sharp работают над 8К-монитором

Компании RED и Sharp объединили свои усилия в создании нового монитора для настольных компьютеров. Его главным конкурентным преимуществом станет поддержка сверхвысокого разрешения 8К, которое в 8 раз выше Full HD и в 2 раза выше Ultra HD или 4К.

RED и Sharp

Подробности о новом мониторе за авторством RED и Sharp пока отсутствуют, но, с учетом сферы деятельности RED, становится понятным, для кого он создается. RED производит видеокамеры высокого разрешения, так что основной целевой аудиторией нового монитора станут разного рода блогеры и операторы. Sharp, заметим, тоже работает над программными и аппаратными средствами работы с видео 8К, так что их совместный труд может породить действительно интересный монитор.

Помимо поддержки 8К-разрешения, у него будут и другие полезные функции, в частности, минимальное время отклика матрицы, поддержка HDR10 и так далее. Но отметим, что это именно профессиональное решение, так что не стоит ждать массового производства и тем более адекватной стоимости. Релиз 8К-монитора от RED и Sharp предварительно запланирован на вторую половину текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
MWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИMWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИ
MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
MWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X ProMWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X Pro
Клавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеровКлавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеров
Блок рекламы


Похожие новости
Флешки Adata UV320 работают по интерфейсу USB 3.1Флешки Adata UV320 работают по интерфейсу USB 3.1
Компьютеры MSI Cubi 3 Silent работают с нулевым уровнем шумаКомпьютеры MSI Cubi 3 Silent работают с нулевым уровнем шума
Наушники Jaybird Run защищены от пота и работают без проводовНаушники Jaybird Run защищены от пота и работают без проводов
Десктопы Acer Aspire GX-281 стоят от $800 и работают на AMD RyzenДесктопы Acer Aspire GX-281 стоят от $800 и работают на AMD Ryzen
Samsung и Qualcomm работают над CPU Snapdragon 845Samsung и Qualcomm работают над CPU Snapdragon 845
Монитор Dell UltraSharp UP3218K поддерживает 8К-разрешениеМонитор Dell UltraSharp UP3218K поддерживает 8К-разрешение
Foxconn и Sharp построят новую фабрику по производству ЖК-панелейFoxconn и Sharp построят новую фабрику по производству ЖК-панелей
Sharp показала первый в мире 8К-дисплей с диагональю 27 дюймовSharp показала первый в мире 8К-дисплей с диагональю 27 дюймов
Монитор Dell UltraSharp U3417W: для тех, кому всегда малоМонитор Dell UltraSharp U3417W: для тех, кому всегда мало
Умные часы Casio WSD-F10 работают 30 дней на одном зарядеУмные часы Casio WSD-F10 работают 30 дней на одном заряде
Последние новости
Подгружаем последние новости