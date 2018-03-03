Названа дата выпуска фотокамеры Ricoh GR III

Фотоаппарат Ricoh GR III, относящийся к сегменту компактных решений, которые всегда можно взять с собой, пока еще не был анонсирован официально. Согласно последним данным, его дебют перед публикой состоится уже в этом году, но никак не раньше осени.

Ricoh GR III

Предоставленная информация гласит, что прибытие Ricoh GR III состоится в сентябре этого года, а старт продаж предварительно назначен на октябрь в масштабах всего мира. Вполне вероятно, что появление камеры пройдет на выставке Photokina 2018. Получается, что смена поколений произойдет более чем через три года - Ricoh GR II выпустили в самом начале 2015 года. Все данные о возможностях фотоаппарата Ricoh GR III пока что строго засекречены, однако за три года индустрия сильно продвинулась вперед в плане качества фото и записи видео в высоком разрешении, так что нововведений будет масса.

Главное – разработчик совершенно точно сохранит компактные габариты. По мнению экспертов, основные изменения коснутся экрана, оптики и процессора обработки изображений, но Ricoh придется приложить немало усилий, чтобы сохранить цену GR III на приемлемом уровне. Согласно статистике, продажи фотоаппаратов падают квартал за кварталом, поскольку стоят они немало, и все больше людей перестают видеть смысл в покупке дополнительного устройства для фото за большие деньги, когда вполне неплохая камера есть в смартфоне, который всегда под рукой.

Максим Мишенев, MobileDevice


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