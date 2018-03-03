Время отклика матрицы в мониторе BenQ EL2870U снизили до 1 мс

Представлен новый монитор BenQ EL2870U, созданный в первую очередь для игрушек и просмотра фильмов. Это маркетинговая модель, поскольку при целом ряде достоинств у нее есть один огромный недостаток – устаревшая матрица TN.

BenQ EL2870U

К особенностям такого рода панелей относятся очень плохие по современным меркам углы обзора и слабая цветопередача, но если эти параметры для вас не важны, то заметим, что время отклика матрицы в BenQ EL2870U уменьшено до 1 миллисекунды, а сама она держит разрешение 4К при большой диагонали 28 дюймов. В наличии поддержка HDR и даже 72-процентный охват цветового пространства NTSC, что для игрового монитора не так уж важно.

Монитор BenQ EL2870U характеризуется контрастностью 1000:1 (обычной) и 12 000 000:1 (динамичной), яркостью 300 единиц и парой 2-ваттных динамиков. Стоимости у новинки пока что нет, но зато есть два выхода HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, а вот про USB-порты упоминаний почему-то нет. BenQ EL2870U поддерживает AMD FreeSync для динамичных игрушек и обладает рядом технологий для защиты глаз, а его подставка позволяет регулировать лишь угол наклона дисплея. Зато монитор можно повесить на стену. В продажу BenQ EL2870U поступит этой весной.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
MWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИMWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИ
MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
MWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X ProMWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X Pro
Клавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеровКлавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеров
Блок рекламы


Похожие новости
Монитор Benq Zowie XL2740 создан для геймеровМонитор Benq Zowie XL2740 создан для геймеров
В мониторе AOC G2590VXQ реализована поддержка FreeSyncВ мониторе AOC G2590VXQ реализована поддержка FreeSync
Монитор MSI Optix MAG24C наделили минимальным временем откликаМонитор MSI Optix MAG24C наделили минимальным временем отклика
Монитор Benq Zowie XL2536 создан для очень динамичных игрМонитор Benq Zowie XL2536 создан для очень динамичных игр
Камера Insta360 One пишет панорамное видео с эффектом из «Матрицы»Камера Insta360 One пишет панорамное видео с эффектом из «Матрицы»
Монитор BenQ GL2580HM позаботится о зрении пользователяМонитор BenQ GL2580HM позаботится о зрении пользователя
BenQ представила игровой монитор Zowie XL2411PBenQ представила игровой монитор Zowie XL2411P
Монитор Benq EX3501R основан на матрице VAМонитор Benq EX3501R основан на матрице VA
В мониторе Philips 241B7QUPEB есть сетевая карта и USB 3.0В мониторе Philips 241B7QUPEB есть сетевая карта и USB 3.0
BenQ представила новые мониторы серии G80 SeriesBenQ представила новые мониторы серии G80 Series
Последние новости
Подгружаем последние новости