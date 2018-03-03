Время отклика матрицы в мониторе BenQ EL2870U снизили до 1 мс
Представлен новый монитор BenQ EL2870U, созданный в первую очередь для игрушек и просмотра фильмов. Это маркетинговая модель, поскольку при целом ряде достоинств у нее есть один огромный недостаток – устаревшая матрица TN.
К особенностям такого рода панелей относятся очень плохие по современным меркам углы обзора и слабая цветопередача, но если эти параметры для вас не важны, то заметим, что время отклика матрицы в BenQ EL2870U уменьшено до 1 миллисекунды, а сама она держит разрешение 4К при большой диагонали 28 дюймов. В наличии поддержка HDR и даже 72-процентный охват цветового пространства NTSC, что для игрового монитора не так уж важно.
Монитор BenQ EL2870U характеризуется контрастностью 1000:1 (обычной) и 12 000 000:1 (динамичной), яркостью 300 единиц и парой 2-ваттных динамиков. Стоимости у новинки пока что нет, но зато есть два выхода HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, а вот про USB-порты упоминаний почему-то нет. BenQ EL2870U поддерживает AMD FreeSync для динамичных игрушек и обладает рядом технологий для защиты глаз, а его подставка позволяет регулировать лишь угол наклона дисплея. Зато монитор можно повесить на стену. В продажу BenQ EL2870U поступит этой весной.
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Hard
02.03.2018 21:28