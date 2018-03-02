Планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 поместили в высокопрочный корпус

Компания Panasonic провела показ обновленной версии своего планшетного компьютера Toughpad FZ-M1. Модель предназначена для использования в полевых условиях, к примеру, на заводе или под открытым небом в не самую благоприятную погоду, для чего ей выделили очень прочный корпус.

Panasonic Toughpad FZ-M1

Стоит Panasonic Toughpad FZ-M1 немало – от 2750 долларов США, и в продажу он поступит уже в апреле этого года. Цена сразу включает в себя корпус с классами защиты IP65 и MIL STD 810G, 14-нанометровый процессор Intel Core m5-6y57 с графикой Intel HD 515 и 8 Гб оперативной памяти, а заодно и флеш-накопитель на 256 гигабайтов. Panasonic Toughpad FZ-M1 работает на Windows 10 и может выдержать падение с 2-метровой высоты и очень резкие перепады температуры. Его батарея рассчитана на 8 часов автономной работы, а его камеры имеют разрешение HD для фронтальной и 8 Мп для основной.

Цена компьютера включает модули Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac и даже LTE, а самым главным его конкурентным преимуществом является встроенный тепловизор. Он позволяет измерять температуру всего, что попадет в объектив, и диапазон поддерживаемых температур составляет от -20 до +400 градусов Цельсия.  

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
MWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИMWC 2018: MediaTek представила процессор Helio P60 с поддержкой ИИ
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530
MWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X ProMWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X Pro
Клавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеровКлавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеров
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
Первые ARM-планшеты и ноутбуки на базе Windows 10 появятся уже веснойПервые ARM-планшеты и ноутбуки на базе Windows 10 появятся уже весной
Samsung Galaxy Tab S4 в деталях: первые подробности о флагманском планшетеSamsung Galaxy Tab S4 в деталях: первые подробности о флагманском планшете
В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4
Планшет Huawei MediaPad M5 выйдет в нескольких модификацияхПланшет Huawei MediaPad M5 выйдет в нескольких модификациях
Беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видеоБеззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видео
Фотокомпакт Panasonic Lumix DMC-ZS200 наделили 15-кратным зумомФотокомпакт Panasonic Lumix DMC-ZS200 наделили 15-кратным зумом
Ноутбук Panasonic Toughbook CF-20 mk2 работает 17 часов на одном зарядеНоутбук Panasonic Toughbook CF-20 mk2 работает 17 часов на одном заряде
Amazon обогнала Samsung в продажах планшетовAmazon обогнала Samsung в продажах планшетов
Последние новости
Подгружаем последние новости