Планшет Panasonic Toughpad FZ-M1 поместили в высокопрочный корпус

Компания Panasonic провела показ обновленной версии своего планшетного компьютера Toughpad FZ-M1. Модель предназначена для использования в полевых условиях, к примеру, на заводе или под открытым небом в не самую благоприятную погоду, для чего ей выделили очень прочный корпус.



Стоит Panasonic Toughpad FZ-M1 немало – от 2750 долларов США , и в продажу он поступит уже в апреле этого года. Цена сразу включает в себя корпус с классами защиты IP65 и MIL STD 810G, 14-нанометровый процессор Intel Core m5-6y57 с графикой Intel HD 515 и 8 Гб оперативной памяти, а заодно и флеш-накопитель на 256 гигабайтов. Panasonic Toughpad FZ-M1 работает на Windows 10 и может выдержать падение с 2-метровой высоты и очень резкие перепады температуры. Его батарея рассчитана на 8 часов автономной работы, а его камеры имеют разрешение HD для фронтальной и 8 Мп для основной.



Цена компьютера включает модули Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac и даже LTE , а самым главным его конкурентным преимуществом является встроенный тепловизор. Он позволяет измерять температуру всего, что попадет в объектив, и диапазон поддерживаемых температур составляет от -20 до +400 градусов Цельсия.