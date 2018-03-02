Xiaomi встроила сканер отпечатков пальцев в компьютерную мышь

Компания Xiaomi представила новую компьютерную мышь, но не простую, а с интересным бонусом в виде сканера отпечатков пальцев. Аксессуар очень пригодится владельцам ПК и ноутбуков, информация в памяти которых не предназначена для третьих лиц.



Как видно на рендере, дактилоскоп в мышке от Xiaomi помещен прямо над колесиком прокрутки, что исключает случайные к нему прикосновения – там он точно не будет мешаться, но при этом сохранит свой актуальный в наше время функционал. Как сказано в пресс-релизе, при помощи такой мышки можно закрывать доступ как ко всему компьютеру в целом, так и к отдельным папкам и программам, к примеру, к клиенту электронной почты или банк-клиентам. Также она пригодится тем, кто не хочет каждый раз вводить свой пароль.



Мышь Xiaomi получила оптический сенсор с разрешением до 1600 точек на дюйм, а все ее кнопки способны выдержать по 5 миллионов нажатий, так что аксессуар вполне качественный и долговечный. Использовать его можно на всех ПК под управлением Windows, а вот совместимость с Apple MacOS пока что остается под вопросом. Старт продаж новинки состоится 15 апреля этого года, и ее стоимость при заказе из Китая составит ровно 30 долларов США .