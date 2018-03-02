Неттопы GIGABYTE BRIX переехали на процессоры Core восьмого поколения

Компания GIGABYTE сообщила о начале производства новых компактных компьютеров BRIХ, построенных на современных процессорах Intel Core восьмого поколения. Оно также известно как Kaby Lake Refresh, и его представители отличаются минимальным потреблением энергии и слабым нагревом во время работы.

GIGABYTE BRIX

Новые GIGABYTE BRIX можно купить с Core i5-8250U в базе и Core i7-8550U в топе частотой до 3,4 и 4 ГГц соответственно. Дискретная видеокарта не предусмотрена ни в одной из конфигураций, так что придется довольствоваться интергированными в CPU решениями от Intel, и о современных играх можно будет забыть. Все неттопы поставляются с оперативной памятью DDR4-2400 в виде пары планок SODIMM суммарным объемом 64 гигабайта, а дисковая подсистема в них представлена SSD в формате М.2 2280.

Старшие модели, располагающие корпусом высотой 47 мм против 34 мм в базе, также могут быть оснащены жесткими дисками или SSD в 2,5-дюймовом исполнении. Цена новых GIGABYTE BRIX пока не объявлена, но их поступление в продажу запланировано на весну текущего года. В стоимость войдут вход под наушники, пара портов USB 3.0, несколько USB-C 3.1 и USB-A 3.1, гигабитная сетевая карта, модули Bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11ac и выходы HDMI и miniDP.

Максим Мишенев, MobileDevice


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