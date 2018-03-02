Монитор LG 38WK95C наделили очень широкоформатным дисплеем

Современные мониторы становятся все более вытянутыми, что особенно видно на новом LG 38WK95C, анонсированном несколько часов назад. Соотношение сторон его экрана составило 24:10, что в сочетании с изогнутой формой и не самыми маленькими габаритами обеспечит достойный эффект погружения.



Монитор LG 38WK95C оснащен экраном IPS с широкими углами обзора и повышенной до 300 единиц яркости. Производитель и не скрывает, что создавал эту модель в первую очередь для геймеров, поскольку у нее есть поддержка технологии AMD FreeSync, а время отклика матрицы уменьшено до 5 миллисекунд. Последняя в данном случае имеет диагональ 37 дюймов и очень высокое разрешение Ultra HD или 4К, а также поддержку технологии HDR10.



Параметр подставки LG 38WK95C не уточняются, так что, вероятно, придется обойтись одной лишь регулировкой угла наклона, без возможности установки высоты расположения дисплея. Монитор стоит 1500 долларов США и поступит в продажу в апреле этого года, и в его стоимость войдут два порта USB 3.0 для подключения периферии, выходы HDMI 2.0 и DP 1.2, а также один высокоскоростной порт USB-C. Кроме того, в него встроят пару динамиков мощностью по 10 ватт каждый.