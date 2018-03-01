Клавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеров
Компания MSI анонсировала две новые клавиатуры Vigor GK80/GK70, обе заточенные под компьютерных игроков. Модели наделены характерным внешним видом и могут похвастаться подсветкой с поддержкой 17 миллионов цветов и возможностью очень тонкой настройки.
MSI Vigor GK80/GK70 – это механические клавиатуры, и их кнопки скрывают переключатели Cherry MX Red или Silver (возможно, в будущем добавят Blue, Brown), и они рассчитаны на 50 миллионов нажатий. Подключение к ПК здесь реализовано посредством чересчур длинного 2-метрового кабеля USB с частотой опроса 1000 Гц. Подсветку можно настраивать отдельно для каждой кнопки, и обе модели наделены различными световыми эффектами, плюс в наличии память на несколько профилей.
Разница между MSI Vigor GK80 и GK70 заключается лишь в габаритах – первая является полноразмерной и обладает дополнительными кнопками управления плеером, а вторая занимает совсем немного места и лишена numpad. MSI Vigor GK80/GK70 работают под Windows и MacOS и могут распознавать хоть все одновременно нажатые клавиши. Старт продаж клавиатур назначен на текущий месяц, но их стоимость пока что остается неизвестной.
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