Клавиатуры MSI Vigor GK80/GK70 разработаны для геймеров

Компания MSI анонсировала две новые клавиатуры Vigor GK80/GK70, обе заточенные под компьютерных игроков. Модели наделены характерным внешним видом и могут похвастаться подсветкой с поддержкой 17 миллионов цветов и возможностью очень тонкой настройки.



MSI Vigor GK80/GK70 – это механические клавиатуры, и их кнопки скрывают переключатели Cherry MX Red или Silver (возможно, в будущем добавят Blue, Brown), и они рассчитаны на 50 миллионов нажатий. Подключение к ПК здесь реализовано посредством чересчур длинного 2-метрового кабеля USB с частотой опроса 1000 Гц. Подсветку можно настраивать отдельно для каждой кнопки, и обе модели наделены различными световыми эффектами, плюс в наличии память на несколько профилей.



Разница между MSI Vigor GK80 и GK70 заключается лишь в габаритах – первая является полноразмерной и обладает дополнительными кнопками управления плеером, а вторая занимает совсем немного места и лишена numpad. MSI Vigor GK80/GK70 работают под Windows и MacOS и могут распознавать хоть все одновременно нажатые клавиши. Старт продаж клавиатур назначен на текущий месяц, но их стоимость пока что остается неизвестной.