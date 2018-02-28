Исследование: за 2017 года майнеры купили более 3 млн видеокарт. Их стоимость снижаться не будет
За 2017 год для майнинга купили более 3 млн дискретных видеокарт на сумму более $776 млн,
Компания также учитывает в своих оценках процессоры с интегрированной графикой, поэтому общая статистика гораздо более впечатляюща — 363 млн реализованных ускорителей за год. При этом спрос был сезонным — в четвертом квартале поставки снизились у всех ключевых игроков рынка примерно на 1,5%. Это нормальная ситуация для индустрии: за предыдущие десять лет падение на этом периоде, в среднем, составляло около 3,4%. Глобально же негативная тенденция сохраняется: в сравнении с 2016 годом совокупные продажи упали на 4,8%. Больше всего просело направление ноутбуков — на 7%. Дискретные графические ускорители для ПК стали покупать на 2% реже.
Интерес со стороны майнеров позволил AMD сократить отрыв от Nvidia и Intel. По состоянию на четвертый квартал 2017 года рыночные доли распределены следующим образом:
- AMD — 14,2% (+8%);
- Nvidia — 18,4% (-6%);
- Intel — 67.4% (- 2%).
Авторы исследования подчеркивают, что ключевой аудиторией производителей по-прежнему остаются геймеры. В свою очередь майнеры, по оценке президента JPR, станут покупать меньше ускорителей из-за снижения рентабельности добычи криптовалют. Несмотря на это стоимость видеокарт не опустится в обозримом будущем.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.