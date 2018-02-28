MWC 2018: Western Digital показала самую быструю microSD-карту на 400 ГБ

На выставке MWC 2018 компания Western Digital презентовала самую быструю карту памяти стандарта microSD UHS-I на 400 ГБ, выполненную по технологии 3D NAND.

SanDisk Extreme UHS-I

Новая microSD-карта SanDisk Extreme UHS-I ёмкостью 400 ГБ соответствует стандарту A2 по быстрому запуску мобильных приложений и поддерживает скорость передачи данных до 160 МБ/с, что на 50% быстрее современных карточек памяти.

Джим Уэлш, являющийся старшим вице-президентом и генеральным управляющим подразделения Client Solutions в корпорации Western Digital, сообщил:
Благодаря технологии 3D NAND мы расширяем границы инноваций, позволяя потребителям создавать насыщенный контент и пользоваться им на своих устройствах. Компетенции в области флеш-памяти и электроники microSD-карт позволяют нам добиться исключительной производительности устройств.

Также Western Digital продемонстрировала новую технологию для будущих карт флеш-памяти будущего, которая ускорит процесс чтения файлов. Высокие скорости понадобятся для приложений, использующих объемный контент. К их числу можно отнести запись сверхзамедленного видео и видео в 8K-разрешении, а также серийную съёмку в формете RAW.


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