Анонсирован беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III

Компания Sony официально представила новый фотоаппарат a7 III для тех, кто еще не готов полностью перейти на смартфоны в вопросах фотографирования. Камера относится к сегменту беззеркальных и заменяет собой модель Sony a7 II образца 2014 года.

Sony a7 III

В продажу Sony a7 III поступит уже весной этого года по цене $2000 за «тушку» и $2200 за комплект с оптикой 28-70 мм. Внутри камеры стоит сенсор BSI CMOS с обратной засветкой и разрешением 24,2 Мп. Поддерживаются ISO от 50 до 204800 единиц и 15 ступеней экспозиции, а весь контент обрабатывает процессор Bionz X. Автофокус здесь ориентируется по 425 точкам в режиме контрастного фокуса и 693 точкам в режиме фазовой фокусировки.

Sony a7 III умеет вести 10-кадровую серийную съемку и пишет видео в 4К на скорости 30 кадров в секунду и Full HD на 120 к/с. Есть выдержка от 1/8000 секунды, электронный видоискатель, экран на 3 дюйма и два слота под карты – один под SDXC и второй под MS Duo. Sony a7 III оснащена Wi-Fi, HDMI, USB-C 3.0 и защитой от брызг, плюс в комплект входит батарея на 610 снимков, что не так уж и мало для беззеркалки. Весит Sony a7 III 650 граммов при размерах 127х96х74 мм.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II анонсирована официальноПолнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II анонсирована официально
Fujitsu Stylistic Q738 – компьютер-трансформер бизнес-классаFujitsu Stylistic Q738 – компьютер-трансформер бизнес-класса
Qualcomm показала эталонный шлем ВР на процессоре Snapdragon 845Qualcomm показала эталонный шлем ВР на процессоре Snapdragon 845
Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для AndroidHuawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android
Релиз Win-ноутбуков на процессорах Qualcomm состоится в этом кварталеРелиз Win-ноутбуков на процессорах Qualcomm состоится в этом квартале
Блок рекламы


Похожие новости
Полнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II анонсирована официальноПолнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II анонсирована официально
Анонсирован фотоаппарат Olympus Pen E-PL9Анонсирован фотоаппарат Olympus Pen E-PL9
Фотоаппарат Fujifilm X-A5 представлен официальноФотоаппарат Fujifilm X-A5 представлен официально
Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435Анонсированы трехмерные камеры Intel RealSense D415 и D435
CES 2018: проектор Sony MP-CD1 умещается на ладониCES 2018: проектор Sony MP-CD1 умещается на ладони
CES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официальноCES 2018: фотоаппарат Panasonic Lumix DC-GH5S представлен официально
Kodak Mini Shot: фотоаппарат и принтер в одном корпусеKodak Mini Shot: фотоаппарат и принтер в одном корпусе
Анонсирован монитор I-O Data LCD-MQ241XDB для офиса и домаАнонсирован монитор I-O Data LCD-MQ241XDB для офиса и дома
Анонсирован беззеркальный фотоаппарат Leica CLАнонсирован беззеркальный фотоаппарат Leica CL
Анонсирована камера Panasonic Lumix DC-G9Анонсирована камера Panasonic Lumix DC-G9
Последние новости
Подгружаем последние новости