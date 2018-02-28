Анонсирован беззеркальный фотоаппарат Sony a7 III

Компания Sony официально представила новый фотоаппарат a7 III для тех, кто еще не готов полностью перейти на смартфоны в вопросах фотографирования. Камера относится к сегменту беззеркальных и заменяет собой модель Sony a7 II образца 2014 года.



В продажу Sony a7 III поступит уже весной этого года по цене $2000 за «тушку» и $2200 за комплект с оптикой 28-70 мм. Внутри камеры стоит сенсор BSI CMOS с обратной засветкой и разрешением 24,2 Мп. Поддерживаются ISO от 50 до 204800 единиц и 15 ступеней экспозиции, а весь контент обрабатывает процессор Bionz X. Автофокус здесь ориентируется по 425 точкам в режиме контрастного фокуса и 693 точкам в режиме фазовой фокусировки.



Sony a7 III умеет вести 10-кадровую серийную съемку и пишет видео в 4К на скорости 30 кадров в секунду и Full HD на 120 к/с. Есть выдержка от 1/8000 секунды, электронный видоискатель, экран на 3 дюйма и два слота под карты – один под SDXC и второй под MS Duo. Sony a7 III оснащена Wi-Fi, HDMI, USB-C 3.0 и защитой от брызг, плюс в комплект входит батарея на 610 снимков, что не так уж и мало для беззеркалки. Весит Sony a7 III 650 граммов при размерах 127х96х74 мм.