Canon представила зеркалки EOS 2000D и 4000D начального уровня

Canon презентовала зеркальные камеры начального уровня Canon EOS 2000D (в США маркируется EOS Rebel T7) и EOS 4000D (Rebel T100), которые ориентированны на быструю простую съёмку для социальных сетей.

Canon EOS 2000D имеет новый сенсор APS-C с разрешающей способностью 24,1 Мп, а EOS 4000D – APS-C на 18 Мп. Новинки могут регулировать глубину резкости и делать размытие фона, а также имеют поддержку чувствительности до ISO 6400 и до ISO 12 800 в расширенном режиме.

Обе камеры имеют систему автофокусировки по 9-ти точкам и режим непрерывной съёмки с частотой 3 FPS, а съёмка видео в разрешении Full HD 1080p производится с частотой 30 FPS. Камеры способны работать с более чем восьмью десятками объективов Canon EF и EF-S.

Canon EOS 2000D получила 3-дюймовый дисплей, а EOS 4000D – 2,7-дюймовый. Новинки оснащены модулем Wi-Fi, а EOS 2000D дополнительно поддерживает NFC . Заряда аккумулятора хватает на приблизительно 500 фотографий или съемку HD-видео до 1,5 часов.

Canon EOS 2000D и EOS 4000D станут доступны с марта 2018 года по рекомендованной стоимости €429,99 и €379,99 соответственно за комплектация без объективов.