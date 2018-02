MWC 2018: умный дисплей Archos Hello на Android Oreo

Французская компания Archos, известная доступными смартфонами и планшетами на Android, на MWC 2018 в Барселоне официально показала новый гаджет Hello. Это настольный умный дисплей на базе ОС Android 8 Oreo, то есть это почти смартфон, который не умеет звонить, и который нельзя взять с собой.



Дисплей Archos Hello вышел в версиях на 7 и 8,4 дюйма по диагонали с разрешением HD и Full HD соответственно. Обе построены на 4-ядерном CPU, располагают 2 Гб RAM и 16 Гб встроенной памяти, фотокамерой на 5 Мп и встроенной батареей на 4000 мАч. Дисплеи выполнены в корпусе из дерева и несут большие встроенные динамики, а также модули Wi-Fi и Bluetooth для связи с внешним миром.



Archos Hello могут выполнять те же функции, что и Android-смартфоны, кроме совершения звонков, но все здесь завязано на мультимедиа – устройства заточены под воспроизведение музыки и видео, а также для вывода на экран результатов поисковых запросов. Внутри расположился умный помощник Google Ассистент. Также Archos Hello можно синхронизировать с устройствами умного дома и управлять всей этой техникой при помощи голосовых команд. В продажи дисплеи поступят уже этим летом по цене 130 евро за 7 дюймов и 180 евро за 8,4 дюйма.