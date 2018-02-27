Xiaomi представила массажер для глаз LeFan

Компания Xiaomi производит десятки видов товаров, а не только смартфоны и аккумуляторы, как думают многие. Сегодня она представила совершенно уникальный гаджет LeFan – портативный массажер для глаз, на производство которого она ведет сбор средств.

LeFan

Основу Xiaomi LeFan (не путать с маркой машин Lifan) составляет элемент Пельтье, за счет которого рабочая керамическая поверхность может нагреваться до 40 градусов Цельсия или поддерживать температуру на уровне 19 градусов. Первый режим снимает усталость глаз, а второй уменьшает отеки, плюс есть третий режим, в котором нагрев и охлаждение чередуются автоматически. Он позволит избавиться от темных кругов под глазами.
Примечательно, что во всех пресс-релизах Xiaomi LeFan рекомендуется в первую очередь женщинам, и, видимо, именно по этой причине на тыльной стороне его корпуса есть силиконовая площадка для обычного массажа, оснащенная высокочастотной вибрацией. LeFan управляется всего одной кнопкой, а его батареи хватает в среднем на 7 дней использования, после чего потребуется зарядка длительностью до 3 часов. Xiaomi LeFan будет продаваться по цене около $46 (актуальна для КНР) в трех цветах корпуса. Дата релиза пока не назначена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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