Lenovo выпускает прочные хромбуки для студентов

На выставке MWC 2018 компания Lenovo объявила о начале продаж хромбуков – перевертышей Lenovo 500e и 300e, а также традиционного 100e. Новинки специально созданы для учебных целей, поэтому обладают прочным корпусом, который выдержит падение со стола, и защищены от от влаги и пыли.

Также 300e Chromebook получил улучшенный сенсорный экран с технологией Lenovo Enhanced Touch, позволяющая применять любые предметы для письма и рисования. Lenovo 500e Chromebook поставляется с фирменным стилусом EMR Pen с алгоритмом от Google .

Lenovo 100e оснащен 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366?768 пикселей, двухъядерным процессором Intel Celeron N3350 (Apollo Lake), 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Лэптоп имеет два порта USB 3.0 и Type-C, поддерживает WiFi, Bluetooth, а также слот для microSD-карт. Время автономной работы достигает 10 часов. Стоимость Lenovo 100e составляет $219.

Lenovo 300e получил 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366?768 пикселей. Доступно два варианта: с процессором MediaTek 8173C,4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ eMMC, или же с Intel Apollo Lake, 8Гб ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Новинка имеет порт Type-C и USB 3.0. Время автономной работы достигает до 8 часов. Стоимость Lenovo 300e составляет всего $279.