MWC 2018: ноутбук Huawei MateBook X Pro

Состоялся анонс нового ноутбука Huawei MateBook X Pro, первого в мире с сенсорным экраном Full View. У него практически нет рамок, но зато есть очень высокое разрешение, так что мобильный ПК вполне можно отнести к топовому, хотя и не игровому, сегменту.

Huawei MateBook X Pro

Экран Huawei MateBook X Pro получил разрешение 3000х2000 точек при диагонали 13,9 дюйма, плюс он умеет обрабатывать прикосновения, будучи сенсорным. Внутри скрыт процессор Intel Core i5 или Core i7 поколения Kaby Lake Refresh, есть даже опция в виде дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX150, у которой имеются собственные 2 Гб памяти. Корпус Huawei MateBook X Pro выполнен из металла и имеет толщину 15 миллиметров при весе 1,33 кг вместе с батареей на 15 часов автономной работы. В наличии даже акустика Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в кнопку включения.

К слову, запускается Huawei MateBook X Pro очень быстро – за 8 секунд из выключенного состояния и за 7 секунд из гибернации. Мобильный ПК стоит дорого – 1500 евро за версию с Core i5, 8 Гб RAM и SSD 256 Гб или 1900 евро за Core i7, 16 Гб RAM и 512 Гб SSD. Все модификации поставляются с Windows 10 Pro от Microsoft, и старт их продаж назначен на второй квартал текущего года. Цены актуальны для рынка Европе – в КНР они будут ниже.

Максим Мишенев, MobileDevice


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