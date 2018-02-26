MWC 2018: анонс планшетов Huawei MediaPad M5

На MWC 2018 в Барселоне анонсированы премиальные планшетные компьютеры Huawei MediaPad M5 прямиком из Китая. Оба устройства оснащены экранами 2К со стеклом 2.5D и отличаются диагоналями, обладая при этом практически идентичными спецификациями.

Huawei MediaPad M5

Компьютеры Huawei MediaPad M5 поставляются с экранами на 8,4 и 10,8 дюйма с двумя и четырьмя динамиками соответственно. В наличии поддержка объемного звучания для лучшего восприятия звука, а также процессор Kirin 960 образца 2016 года и ОС Android 8 Oreo с прошивкой EMUI 8. Работают компьютеры от батареи емкостью 5100 и 7500 мАч в зависимости от размеров экрана и поставляются с быстрой зарядкой и фотокамерами на 5 и 13 Мп.

10-дюймовый Huawei MediaPad M5 наделен дополнительной особенностью – к нему можно подключать клавиатуру посредством разъема Pogo Pins, и у него есть режим эмуляции рабочего стола, как у полноценных настольных ОС. Цена Huawei MediaPad M5 стартует от 350 евро за версию с экраном на 8,4 дюйма, 4 Гб RAM и 32 Гб ROM, а если добавить 128 Гб ROM и модель LTE, то придется заплатить уже 500 евро. 10-дюймовый планшет стоит от 400 до 550 евро, плюс выйдет модель Huawei MediaPad M5 Pro с 4 Гб RAM и поддержкой стилуса – ее цена начинается от 500 евро.

Максим Мишенев, MobileDevice


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