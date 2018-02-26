MWC 2018: Lenovo представила ультрабуки Yoga 730 и Yoga 530

На выставке MWC 2018 компания Lenovo представила два компактных ноутбука Yoga 730 и Yoga 530. Линейка Yoga теперь имеет поддержку голосового ассистента Alexa и Cortana – их можно вызывать голосом на расстоянии. Также на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев и клавиатура с подсветкой.

Yoga 730

Yoga 730

Yoga 730 представляет собой ноутбук-трансформер с диагоналями экранов (сенсорные) 13,3 и 15,6 дюймов с разрешением Full HD или 4K. Дисплей лэптопа способен разворачиваться на 360°, что позволяет использовать его еще и как планшет.

Компьютеры работают на базе восьмого поколения процессоров Intel Core i7. Доступны модели с 512 ГБ и 1 ТБ памяти на SSD-накопителе и до 16 ГБ оперативной. Версия с 13-дюймовым экраном будет поставляться только со встроенной графикой, а 15-дюймовый ноутбук может поставляться с видеокартой GTX 1050.

Yoga 730 имеет два разъема Thunderbolt 3 с интерфейсом USB Type-C, один полноразмерный USB и 3,5 мм аудио-разъем. У 15-дюймовой модели имеется и HDMI. Для неё предлагается стилус Lenovo Active Pen 2, различающий 4096 степеней нажима.

Вес 13-дюймовой модели составляет 1,12 кг, а 15-дюймовой – 1,83 кг. Время автономной работы для моделей с разрешением Full HD достигает 11 часов.

Стоимость Yoga 730 c 13-дюймовым экраном стартует от $880 и от $900 с 15-дюймовым. Продажи начнутся в апреле.

Yoga 530

Yoga 530 является более доступной версией серии и поставляется с менее скромными характеристиками. Гибкий механизм шарнира позволяет превратить устройство в планшет.

Yoga 530

Новинка получила 14-дюймовый дисплей с разрешением HD и Full HD. Доступны модификации с разными процессорами восьмого поколения от Intel, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ SSD-памяти. Вес лэптопа составляет 1,6 кг.

Стоимость Yoga 530 стартует от $549.


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