Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android

Huawei поводит MWC 2018 с премиальными ноутбуками Windows и планшетами для Android

В Барселоне начинается крупнейшая мобильная выставка года, Mobile World Congress или MWC, а Huawei является одним из первых, кто представит здесь свои новые продукты.

Пока нет знака флагманского телефона компании 2018 года, но Huawei продемонстрировал премиальный ноутбук для Windows и новые планшеты для Android.

Во-первых, Windows 10-powered Huawei MateBook X Pro является преемником ультрапортативного MateBook X, который был запущен в мае прошлого года.

Он имеет13,9-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 3000 х 2000 пикселей.

MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core i5 или i7 и до 16 ГБ оперативной памяти, а также чипом Intel UHD Graphics 620 или Nvidia GeForce MX150.

Одна из функциональных клавиш в верхней части клавиатуры ноутбука появляется, чтобы показать веб-камеру. Это, видимо, потому, что на экране нет места.

Датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, предоставляет дополнительную защиту.

Ноутбук весит чуть меньше 3 фунтов или около 1,33 кг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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