Apple добавила голосовую активацию в новые AirPods

Apple добавила голосовую активацию в новые AirPods

Планы фирмы Apple относительно выпуска обновлений для новых моделей AirPods были обнародованы сегодня утром в отчете Bloomberg.

Предполагается, что компания Cupertino планирует обновить AirPods, впервые выпущенный в конце 2016 года.

Изюминкой новой техники станет улучшенный беспроводной чип и возможность активировать голосовые команды Siri, просто сказав «Hey Siri».

В мире наушников популярные модели могут ждать целые года до обновления, но в мире Apple быстрые и регулярные итерации являются более ожидаемыми процесами.

Поэтому не удивительно, что Apple уже планирует две модели впереди.

У компании уже есть лучшая и удобная настройка звука Bluetooth с чипом W1, соединяющим iPhone с совместимыми моделями Beats и AirPods.

Любое дальнейшее совершенствование, скорее всего, только увеличит лидерство Apple в то время, когда большинство производителей наушников все еще не могут обеспечить надежные и безболезненные методы, чтобы синхронизировать их устройства со смартфонами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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