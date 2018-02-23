Intel выпустит ноутбуки с 5G в 2019 году

Компания Intel заключила договор о партнерстве с Microsoft , Dell, HP и Lenovo, согласно которому они займутся совместной разработкой портативных компьютеров с поддержкой сотовой 5G. В устройствах будут использоваться модемы Intel XMM 8000 Series.

Прототип гибридного планшета «2-в-1» с поддержкой 5G покажут на грядущей выставке MWC 2018. Устройство будет обладать 5G-модемом и процессором Core i5 восьмого поколения. Как заявляет Intel :

«Сегодняшние беспроводные сети и перемещаемые по ним данные можно сравнить с потоком автомобилей, передвигающихся по однополосному шоссе. В будущем, для передачи данных на сверхскоростях, сети 5-го поколения можно будет сравнить с многополосными супермагистралями».