Intel выпустит ноутбуки с 5G в 2019 году

Компания Intel заключила договор о партнерстве с Microsoft, Dell, HP и Lenovo, согласно которому они займутся совместной разработкой портативных компьютеров с поддержкой сотовой 5G. В устройствах будут использоваться модемы Intel XMM 8000 Series.

Прототип гибридного планшета «2-в-1» с поддержкой 5G покажут на грядущей выставке MWC 2018. Устройство будет обладать 5G-модемом и процессором Core i5 восьмого поколения. Как заявляет Intel:

«Сегодняшние беспроводные сети и перемещаемые по ним данные можно сравнить с потоком автомобилей, передвигающихся по однополосному шоссе. В будущем, для передачи данных на сверхскоростях, сети 5-го поколения можно будет сравнить с многополосными супермагистралями».

Разработкой модемов 5G также занимается компания Qualcomm. Первые ПК с поддержкой связи пятого поколения станут доступны к Рождеству 2019 года.


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