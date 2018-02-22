Полнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II анонсирована официально

Состоялся официальный анонс зеркального полнокадрового фотоаппарата Pentax K-1 Mark II. Модель относится к сегменту профессиональных, что отразилось не только на ее возможностях, но также и на ее цене.

Pentax K-1 Mark II

Камера Pentax K-1 Mark II пришла на смену модели Pentax K-1 Mark I, дебютировавшей ровно два года назад, и у нее есть целый ряд отличий. В частности, новинка лишена первичного анти-муарового фильтра, которую заменили на специальную микровибрацию матрицы на субпиксельном уровне. На выходе получается классический эффект от обычного сглаживающего фильтра, но зато можно повысить стоимость. К характеристикам Pentax K-1 Mark II относится в первую очередь CMOS-сенсор размерами 35,9х24 миллиметра с разрешением 36,4 Мп, а светочувствительность в этой камере можно настраивать в пределах от 100 до 819200 единиц ISO для съемки в условиях очень плохой освещенности.

Pentax K-1 Mark II

Фотоаппарат способен вести запись видео Full HD в режимах 60i, 30p и 25р и серийную съемку на частоте 4,4 кадра в секунду. Весит устройство ровно 1 килограмм при размерах 137х110х86 мм. В наличии оптический видоискатель со 100-процентным покрытием кадра, процессор Prime IV и поворотный экран на 3,2 дюйма по диагонали. Старт продаж Pentax K-1 Mark II состоится в апреле этого года по цене 2000 долларов США за одну лишь «тушку». Стоимость кита на данный момент неизвестна.

Максим Мишенев, MobileDevice


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