Полнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II анонсирована официально

Состоялся официальный анонс зеркального полнокадрового фотоаппарата Pentax K-1 Mark II. Модель относится к сегменту профессиональных, что отразилось не только на ее возможностях, но также и на ее цене.



Камера Pentax K-1 Mark II пришла на смену модели Pentax K-1 Mark I, дебютировавшей ровно два года назад, и у нее есть целый ряд отличий. В частности, новинка лишена первичного анти-муарового фильтра, которую заменили на специальную микровибрацию матрицы на субпиксельном уровне. На выходе получается классический эффект от обычного сглаживающего фильтра, но зато можно повысить стоимость. К характеристикам Pentax K-1 Mark II относится в первую очередь CMOS-сенсор размерами 35,9х24 миллиметра с разрешением 36,4 Мп, а светочувствительность в этой камере можно настраивать в пределах от 100 до 819200 единиц ISO для съемки в условиях очень плохой освещенности.

