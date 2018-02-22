Qualcomm показала эталонный шлем ВР на процессоре Snapdragon 845

Компания Qualcomm продемонстрировала новый эталонный шлем виртуальной реальности, способный работать полностью автономно, без использования смартфона. Гаджет собран на новейшем процессоре Snapdragon 845, и на его основе сторонние вендоры будут создавать свои гарнитуры виртуальной реальности.

Qualcomm

Чип Qualcomm 845 является самым передовым на сегодняшний день, и в нем содержатся восемь ядер с частотой до 2,8 ГГц, а также видеокарта Adreno 630. Наличие такого CPU позволяет встраивать в шлемы ВР сразу два экрана с разрешением до 2400х2400 точек у каждого и частотой обновления 120 Гц, что позволит вывести ВР-гейминг на совершенно новый уровень качества и погружения в происходящее.

Шлем от Qualcomm полностью самодостаточен – в нем есть все, включая модули связи и встроенная аккумуляторная батарея, плюс есть интегрированные сенсоры и камеры с шестью степенями свободы. Отдельный массив датчиков позволит обнаруживать объекты в реальном мире, а это уже простор для творчества в сфере дополненной реальности. Вероятно, первые шлемы на базе референса от Qualcomm на MWC 2018 мы не увидим, так как от открытия выставки остается меньше недели, но на CeBIT 2018, которая пройдет в марте в Ганновере, есть шанс познакомиться с такого рода гаджетами.

Максим Мишенев, MobileDevice


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