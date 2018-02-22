Fujitsu Stylistic Q738 – компьютер-трансформер бизнес-класса

Компания Fujitsu представила новый гибридный ноутбук Stylistic Q738 для тех, кому нужен стильный мобильный ПК с отличной начинкой. Данный экземпляр представляет собой в первую очередь планшет, к которому присоединяется аппаратная клавиатура.



Экран Fujitsu Stylistic Q738 поддерживает разрешение Full HD при диагонали 13,3 дюйма и может работать в паре с фирменным стилусом на 4096 уровней нажатия. В топовой конфигурации мобильный ПК получил процессор Intel Core i7-8650U из нового поколения Kaby Lake Refresh – этот CPU содержит четыре ядра по 4.2 ГГц каждое и видеокарт Intel HD620, и производят его по 14-нанометровому техпроцессу.



Также у Fujitsu Stylistic Q738 есть до 16 Гб ОЗУ, SSD-накопитель до 512 гигабайтов, встроенные фотокамеры на 5 и 2 Мп, модули Bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11ac, а в список опций входит модуль LTE для доступа к сотовым сетям. На торцах корпуса имеются порты USB-C и USB 3.0, выход HDMI и слот microSD. Fujitsu Stylistic Q738 работает по 10 часов на одном заряде и комплектуется ОС Windows 10 Pro от Microsoft . Старт продаж назначен на 1 марта этого года, но цена трансформера на данный момент остается неизвестной.