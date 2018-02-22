Релиз Win-ноутбуков на процессорах Qualcomm состоится в этом квартале

Софтверный гигант Microsoft сообщил, что уже в самом скором будущем в продажу поступят мобильные компьютеры на базе ОС Windows 10, но без процессора Intel или AMD. Вместо них будут использоваться мобильные CPU от Qualcomm, которые потребляют меньше энергии и меньше греются.

По факту, такого рода ноутбуки поступят на прилавки магазинов уже до конца текущего квартала, и первыми, кто освоит новый рынок, станут HP с моделью Envy x2 и ASUS со своим ультрабуком NovaGo. Оба компьютер уже были представлены на выставке CES 2018 в самом начале этого года, и в их основе лежит процессор Qualcomm 835 – топовый CPU 2017 года с восемью ядрами до 2,5 ГГц и мошной видеокартой Adreno 540. Что важно, все эти мобильные ПК будут работать на полноценной Windows 10, а не на ее урезанных версиях, плюс у них уже будет встроенный LTE-модем, что расширит их функционал.

О стоимости таких ноутбуков судить пока что трудно, но дешевыми они не будут точно. К слову, на следующей неделе в Барселоне пройдет выставка MWC 2018, где будут представлены новые ноутбуки на процессоре Qualcomm от других производителей. Добавим, что в этом году доминировать среди мобильных CPU будет чип Qualcomm 845, но в ноутбуки его едва ли начнут встраивать раньше четвертого квартала текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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