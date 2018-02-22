Портативный SSD Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe вмещает 1 Тб информации

Компания Sonnet начала продажи нового портативного накопителя Fusion Thunderbolt 3 PCIe – очень вместительного и очень брутального SSD-драйва. Данная модель способна хранить 1 Тб информации и работать на очень высоких скоростях, и ее даже вполне можно считать карманной, несмотря на визуально внушительные габариты.

Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe

Размеры Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe составляют 103х70х32 миллиметра при весе около 350 граммов, и основная масса приходится здесь на корпус из алюминия, который выполняет роль радиатора. Внутри расположены модули памяти, выдающие колоссальную для данного типа устройств скорость передачи данных – целых 2600 Мб в секунду при чтении и 1600 Мб в секунду при записи.

Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe совместим только с Windows 10 и macOS 10.12.6 и новее, и на него распространяется гарантия сроком на пять лет. Накопитель может подключаться по Thunderbolt 3, и ему не нужен отдельный кабель питания – и энергия, и данные передаются по единому кабелю из комплекта. Целевая аудитория Sonnet Fusion Thunderbolt 3 PCIe – пользователи, которым требуется высокая скорость обмена информацией с внешним драйвом, к примеру, это могут быть видеомонтажеры. Стоит такой накопитель ровно 1000 долларов США, и купить его можно на официальном сайте производителя.

Максим Мишенев, MobileDevice


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