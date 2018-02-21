Игровой монитор AOC AG352UCG6 Black Edition получил изогнутый экран

Анонсирован новый игровой монитор AOC AG352UCG6 Black Edition, и игровым его делает в первую очередь дизайн – выглядит он действительно стильно и брутально, в отличие от офисных и профессиональных моделей. Кроме того, здесь в наличии изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц, что пригодится для очень динамичных игр и полного погружения в мир виртуальной реальности.

AOC AG352UCG6 Black Edition

Экран AOC AG352UCG6 Black Edition – это панель IPS с большой диагональю 35 дюймов и высоким разрешением 3440х1440 точек, а время отклика матрицы уменьшено до 4 миллисекунд. Дисплей охватывает все 100 процентов цветового пространства sRGB и обладает яркостью 300 единиц и контрастностью 2500:1 при углах обзора 178 градусов.

К прочим спецификациям AOC AG352UCG6 Black Edition относятся выхода HDMI 1.4 и DP 1.2, поддержка технологии NVIDIA G-Sync, а также различные способны снижения нагрузки на глаза во время игр. Кроме того, предусмотрен специальный держатель для гарнитуры. При всей своей продвинутости, монитор поставляется с подставкой, которая не умеет делать ничего, кроме регулировки угла наклона дисплея. Цена AOC AG352UCG6 Black Edition пока не сообщается, а сам монитор поступит в продажу до конца текущего квартала.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Колонка Apple HomePod не дружит с деревянными поверхностямиКолонка Apple HomePod не дружит с деревянными поверхностями
Samsung назвала стоимость своих ноутбуков 2018 годаSamsung назвала стоимость своих ноутбуков 2018 года
Процессор Snapdragon 855 окажется 7-нанометровымПроцессор Snapdragon 855 окажется 7-нанометровым
Найден способ отучить колонку Apple HomePod портить мебельНайден способ отучить колонку Apple HomePod портить мебель
В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4В сеть утекли характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S4
Блок рекламы


Похожие новости
Игровой ПК Corsair One выпущен в новых модификацияхИгровой ПК Corsair One выпущен в новых модификациях
Новые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4КНовые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4К
Хромбук CTL J41 получил мощный корпус и неплохую начинкуХромбук CTL J41 получил мощный корпус и неплохую начинку
Монитор LG 32UD60-B может в 4К и поддерживает AMD FreeSyncМонитор LG 32UD60-B может в 4К и поддерживает AMD FreeSync
Владельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшетаВладельцы Surface Pro 4 решили проблему мерцания экрана заморозкой планшета
В монитор LG 27UK850-W встроили порт USB-CВ монитор LG 27UK850-W встроили порт USB-C
LG 27UK650-W – очень доступный 4К-мониторLG 27UK650-W – очень доступный 4К-монитор
Микрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памятиМикрокомпьютер Q-Stick получил 8 Гб оперативной памяти
Ноутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake RНоутбуки VAIO S11 и VAIO S13 получили процессоры Intel Kaby Lake R
Представлен монитор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 с разрешением 5КПредставлен монитор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 с разрешением 5К
Последние новости
Подгружаем последние новости