Игровой монитор AOC AG352UCG6 Black Edition получил изогнутый экран

Анонсирован новый игровой монитор AOC AG352UCG6 Black Edition, и игровым его делает в первую очередь дизайн – выглядит он действительно стильно и брутально, в отличие от офисных и профессиональных моделей. Кроме того, здесь в наличии изогнутый экран с частотой обновления 120 Гц, что пригодится для очень динамичных игр и полного погружения в мир виртуальной реальности.



Экран AOC AG352UCG6 Black Edition – это панель IPS с большой диагональю 35 дюймов и высоким разрешением 3440х1440 точек, а время отклика матрицы уменьшено до 4 миллисекунд. Дисплей охватывает все 100 процентов цветового пространства sRGB и обладает яркостью 300 единиц и контрастностью 2500:1 при углах обзора 178 градусов.



К прочим спецификациям AOC AG352UCG6 Black Edition относятся выхода HDMI 1.4 и DP 1.2, поддержка технологии NVIDIA G-Sync, а также различные способны снижения нагрузки на глаза во время игр. Кроме того, предусмотрен специальный держатель для гарнитуры. При всей своей продвинутости, монитор поставляется с подставкой, которая не умеет делать ничего, кроме регулировки угла наклона дисплея. Цена AOC AG352UCG6 Black Edition пока не сообщается, а сам монитор поступит в продажу до конца текущего квартала.