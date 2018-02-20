Умные часы Suunto 3 Fitness умеют адаптироваться под различные виды тренировок

Представлены новые умные часы Suunto 3 Fitness, во время анонса которого производитель почему-то не стал раскрывать многие их спецификации. Основной упор был сделан на смарт-составляющую: часы созданы для спортсменов, и они способны самостоятельно адаптироваться под самые разные виды спорта и темпы тренировок.



В продажу Suunto 3 Fitness поступят этой весной по цене 200 или 230 евро в зависимости от модели, и они располагают защитой от воды на глубине до 30 метров и умеют считать калории, шаги и пройденное расстояние. Помимо этого, в них встроены контроллер сна, датчик ЧСС на базе технологии Valencell, а также специальное ПО для адаптации под тренировки. Девелоперы привели в пример тренировки по бегу: если пользователь вчера пробежал одно расстояние за определенное время, а сегодня показал улучшенный результат, Suunto 3 Fitness учтут это.



Фактически, внутри Suunto 3 Fitness есть своего рода виртуальный тренер, и он учитывает не только прогресс, но и регресс: в случае неудачной тренировки следующая будет чуть менее трудной. Искать часы в продаже можно уже в марте этого года, и сразу после их релиза в магазинах Google Play и Apple App Store появится фирменное приложение под смартфоны для отслеживания прогресса в выбранном виде спорта. Suunto 3 Fitness поступят в продажу сразу в пяти цветах корпуса, но пока что не сообщается, в чем разница между версиями за 200 и 230 евро.