Xiaomi подготовила новые наушники для аудиофилов

Xiaomi выложила в сеть тизер своего нового продукта, и на этот раз речь вовсе не про смартфон. Крупный китайский бренд подготовил новые наушники для ценителей качественной музыки, и это, судя по всему, второе поколение Mi Headphones.

Xiaomi

Официально никаких связей между новыми «ушами» и Mi Headphones, вышедшими в далеком 2015 году, нет, но сходство внешности более чем очевидно, плюс модель не обновлялась три года, и пора бы уже освежить ее. Несмотря на то, что Mi Headphones относятся к категории Hi-Fi наушников, стоят они всего 80 долларов США, и новое их поколение едва ли станет дороже. По факту, в этом классе едва ли можно встретить более доступную гарнитуру, которую можно подключать и к смартфону, и топовому плееру.

Анонс новых Mi Headphones, если, конечно, это именно они, не заставит себя ждать – на Mobile World Congress 2018 за Xiaomi зарезервирован отдельный павильон, где она покажет и наушники, и россыпь новых смартфонов, и много других интересных новинок. Напомним, что в этом году Xiaomi представит как минимум два новых мобильника – флагманский Mi 7 и имиджевый Mi Mix 2S, плюс ближе к лету ожидается анонс фаблета Mi Max 3, которого, по слухам, лишат рамок экрана при сохранении текущих его габаритов.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видеоБеззеркальная камера Panasonic Lumix DC-GX9 пишет 4К-видео
Ноутбук Fujitsu LifeBook U938 распознает пользователя по рисунку сосудов ладониНоутбук Fujitsu LifeBook U938 распознает пользователя по рисунку сосудов ладони
Колонка Apple HomePod не дружит с деревянными поверхностямиКолонка Apple HomePod не дружит с деревянными поверхностями
Apple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей SiriApple HomePod проиграла всем конкурентам в тесте возможностей Siri
Фотокомпакт Panasonic Lumix DMC-ZS200 наделили 15-кратным зумомФотокомпакт Panasonic Lumix DMC-ZS200 наделили 15-кратным зумом
Блок рекламы


Похожие новости
Новые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4КНовые мониторы HP EliteDisplay поддерживают разрешение 4К
Наушники Apple AirPods взрываютсяНаушники Apple AirPods взрываются
В продажу поступили новые iMac Pro с 18-ядерными процессорамиВ продажу поступили новые iMac Pro с 18-ядерными процессорами
Xiaomi показала новые ТВ-приставки Mi Box 4 и Mi Box 4cXiaomi показала новые ТВ-приставки Mi Box 4 и Mi Box 4c
Samsung показала новые SSD 860 Pro и 860 EvoSamsung показала новые SSD 860 Pro и 860 Evo
Xiaomi обновила ноутбук Mi Notebook Air 13.3Xiaomi обновила ноутбук Mi Notebook Air 13.3
Xiaomi показала комнатный термометр с экраном Е InkXiaomi показала комнатный термометр с экраном Е Ink
Новый аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2 оценили в 8 долларов СШАНовый аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2 оценили в 8 долларов США
CES 2018: Новые подробности о нейроморфном процессоре Intel LoihiCES 2018: Новые подробности о нейроморфном процессоре Intel Loihi
CES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцемCES 2018: умный чемодан Xiaomi может следовать за владельцем
Последние новости
Подгружаем последние новости