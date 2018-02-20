Xiaomi подготовила новые наушники для аудиофилов

Xiaomi выложила в сеть тизер своего нового продукта, и на этот раз речь вовсе не про смартфон. Крупный китайский бренд подготовил новые наушники для ценителей качественной музыки, и это, судя по всему, второе поколение Mi Headphones.



Официально никаких связей между новыми «ушами» и Mi Headphones, вышедшими в далеком 2015 году, нет, но сходство внешности более чем очевидно, плюс модель не обновлялась три года, и пора бы уже освежить ее. Несмотря на то, что Mi Headphones относятся к категории Hi-Fi наушников, стоят они всего 80 долларов США , и новое их поколение едва ли станет дороже. По факту, в этом классе едва ли можно встретить более доступную гарнитуру, которую можно подключать и к смартфону, и топовому плееру.



Анонс новых Mi Headphones, если, конечно, это именно они, не заставит себя ждать – на Mobile World Congress 2018 за Xiaomi зарезервирован отдельный павильон, где она покажет и наушники, и россыпь новых смартфонов, и много других интересных новинок. Напомним, что в этом году Xiaomi представит как минимум два новых мобильника – флагманский Mi 7 и имиджевый Mi Mix 2S, плюс ближе к лету ожидается анонс фаблета Mi Max 3, которого, по слухам, лишат рамок экрана при сохранении текущих его габаритов.