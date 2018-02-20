Австралийский стартап Cyclevision продемонстрировал новый шллем Edge

Австралийский стартап Cyclevision продемонстрировал новый шллем Edge

Австралийский стартап под названием Cyclevision продемонстрировал Edge — шлем с фронтальными и задними камерами, позволяющими гонщикам записывать незабываемые приключения или следить за опасными поворотами.

Cyclevision Edge в настоящее время ищет финансирование на краудфандинговой площадке Kickstarter, — пишут зарубежные СМИ. Пока они собрали менее десяти процентов от нужной суммы в $79,198.

Передние и задние камеры Cyclevision Edge объединяются, чтобы дать «полное» поле обзора.

Каждая из камер Cyclevision Edg записывает видео в Full HD со скоростью тридцать кадров в секунду.

Задняя камера Cyclevision Edge может быть воспроизведена на устройстве через Wi-Fi.

Каждый объектив способен «видеть» 160 градусов, что дает комбинированное поле зрения на 320 градусов.

По словам источника, кадры хранятся на картах памяти, которые имеют объем 32 ГБ. Это по мнению команды, составляет около четырех часов видео.

По мере того, как память заполняется, шлем автоматически начинает перезаписывать самые старые кадры, предоставляя пользователям время для сохранения необходимой информации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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