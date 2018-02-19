Kodak разработала серию портативных проекторов

Компания Kodak анонсировала сразу три новых проектора, использующих для вывода изображения технологию DLP. Все представители трио имеют очень компактные габариты и могут использовать в качестве источника контента даже мобильные устройства.

Kodak

Проекторы получили названия Kodak Pocket Portable Projector, Kodak Pocket Pico Projector и Kodak Pocket Wireless Pico Projector. У них есть слоты microSD и USB для подключения флешек и карт памяти и выход HDMI для проводного подключения к ноутбукам и компьютерам. Также в наличии выходы для подключения наушников или акустики. Проектор Kodak Pocket Portable Projector весит всего 140 граммов при размерах 75х75х20 миллиметров. Он выдает картинку с яркостью 75 люмен и разрешением 640х360 точек, а диагональ достигает 2 метров при расстоянии от стены до 4 метров. Цена вопроса - $200.

За $250 можно купить Kodak Pocket Pico Projector в форме куба со стороной 53 мм. Проектор весит 175 граммов и выводит 2,5-метровое изображение на расстоянии 2,5 метра от стены при разрешении 854х480 точек и яркости 100 люмен. Здесь в комплект входит пульт ДУ. Также в продажу поступил проектор Pocket Wireless Pico Projector за $290, и все его параметры скопированы с предыдущей модели. Рост цены обусловлен единственным фактором: в него добавили модули беспроводной связи для передачи контента по воздуху.


Максим Мишенев, MobileDevice


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