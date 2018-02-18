Планшет Huawei MediaPad M5 выйдет в нескольких модификациях

На MWC 2018 в Барселоне будет представлено множество мобильных устройств, среди которых окажется и планшетный компьютер Huawei MediaPad M5. Вернее, это название будут носить несколько планшетов – модификаций одной и той же модели, и сегодня были рассекречены их параметры и цены.



Всего выйдет три версии Huawei MediaPad M5, из которых самая бюджетная получит 32 Гб постоянной памяти, экран на 8 дюймов, 4 Гб ОЗУ и модуль LTE . Стоит он 380 евро и 330 евро без LTE . За те же 380 евро можно будет купить Huawei MediaPad M5 с экраном на 10 дюймов и теми же объемами памяти, но уже без LTE . Если вам нужен доступ к сотовым сетям, то будьте готовы заплатить 420 евро.



Самым топовым вариантом планшета станет Huawei MediaPad M5 10 Pro, в котором окажутся 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM и модуль LTE , установленный по умолчанию. Цена вопроса – 520 евро, и в комплект поставки войдет фирменный стилус М-Pen. Прочие параметры Huawei MediaPad M5 не сообщаются, но это в любом случае будет планшет на базе Android, что вызывает определенные сомнения в целесообразности его покупки. Бюджетный ноутбук на Windows 10 за те же деньги будет иметь большую функциональность, как ни крути.