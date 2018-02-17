Мышь ASUS ROG Gladius II Origin оценят фанаты шутеров

Шутеры от первого лица являются чуть ли не самым популярным жанром видеоигр, ведь только здесь можно десятки раз пристрелить ненавистного в реальной жизни человека (директора, коллегу, соседа и тд) и не увидеть небо в хэштегах. Фанатов шутеров очень много по всему миру, и именно для них была разработан новая компьютерная мышь ASUS ROG Gladius II Origin с расширенными возможностями.

ASUS ROG Gladius II Origin

Мышка ASUS ROG Gladius II Origin получила классический удобный дизайн корпуса и совершенно не похожа на превдо-игровых монстров, популярных среди псевдо-киберспортсменов. Внешне манипулятор выглядит достаточно просто и лаконично, но внутри у него стоит оптический сенсор с разрешением вплоть до 12 000 dpi, значение которого можно настраивать прямо на лету при помощи специальной кнопки.

Под каждой из кнопок ASUS ROG Gladius II Origin установлено по переключателю Omron, которые запросто выдержат до 50 миллионов нажатий, так что мышь выживет даже после сотен самых ожесточенных виртуальных боев. В бонус – подсветка корпуса, причем многозонная и с поддержкой ASUS Aura Sync, функции, при помощи которой мышка будет мерцать так же, как и другие игровые продукты ASUS. В комплекте ASUS ROG Gladius II Origin идут два съемных кабеля USB длиной 1 и 2 метра для игры на ноутбуке и ПК соответственно. Стоит мышка ровно 100 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


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