Процессор Qualcomm Snapdragon 855 будет 7-нанометровым

Благодаря редактору немецкого ресурса WinFutureр Роланду Квандту (Roland Quandt?) стали известны новые подробности о следующем поколении процессоров Qualcomm для флагманских смартфонов.

Snapdragon 855

В нынешнем году топовым процессором Qualcomm станет Snapdragon 845, который изготовлен по 10-нанометровому техпроцессу. На данный момент производитель уже работает над новым чипсетом Snapdragon 855. Процессор будет изготовлен по 7-нанометровой технологии, которая является самой современной и недоступной ни Intel, ни AMD. В состав чипа гарантированно войдет модем Х24 LTE, анонсированный ранее на этой неделе. Snapdragon 855 будет на 30 % быстрее, чем Snapdragon 845.

Презентация Qualcomm Snapdragon 855 состоится в третьем или четвертом квартале нынешнего года. Выпуск нового процессора начнется в следующем году. Первымы смартфонам, которые получат Snapdragon 855 станут Samsung S10 (предварительное название), а также новинки 2019 года LG, Xiaomi и OnePlus.


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