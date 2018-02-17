Процессор Qualcomm Snapdragon 855 будет 7-нанометровым

Благодаря редактору немецкого ресурса WinFutureр Роланду Квандту (Roland Quandt?) стали известны новые подробности о следующем поколении процессоров Qualcomm для флагманских смартфонов.

В нынешнем году топовым процессором Qualcomm станет Snapdragon 845, который изготовлен по 10-нанометровому техпроцессу. На данный момент производитель уже работает над новым чипсетом Snapdragon 855. Процессор будет изготовлен по 7-нанометровой технологии, которая является самой современной и недоступной ни Intel , ни AMD. В состав чипа гарантированно войдет модем Х24 LTE , анонсированный ранее на этой неделе. Snapdragon 855 будет на 30 % быстрее, чем Snapdragon 845.