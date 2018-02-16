Игровой ПК Corsair One выпущен в новых модификациях

Компания Corsair представила два новых игровых компьютера серии One, получившие процессоры Intel Core восьмого поколения. Модели носят название One Plus Pro и One Elite, и у них, несмотря на всю компактность, есть топовая дискретная видеокарта.

Corsair One

Недра новых десктопов Corsair One включают процессор Intel Core i7-8700K и отдельную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, объем памяти которой пока не сообщается. ОЗУ в One Plus Pro стоит 16 Гб, а в Elite – сразу 32 гигабайта, и оба ПК получили по SSD на 480 гигабайтов в паре с винчестером на 2 терабайта. Компьютеры питаются от 500-ваттного БП сертификатом 80 Plus Gold и занимают крайне мало места не только под столом, но и на столе – на фото отлично видно, насколько они компактны.

Прошли те времена, когда мощную игровую систему можно было собрать только в полноразмерном корпусе, полностью забив его кабелями и трубками системы охлаждения. Впрочем, у новых Corsair One тоже стоит жидкостная СО, отводящая тепло от процессора и видеокарты, но ее размеры в значительной степени оптимизированы. Новые игровые неттопы поступят в продажу в этом квартале по цене 2800 долларов США за One Plus Pro и 3000 долларов за One Elite.

Максим Мишенев, MobileDevice


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