Игровому ПК Compulab Airtop2 Inferno не требуется активное охлаждение

На Кикстартере появился преинтересный проект под названием Compulab Airtop2 Inferno – компьютер в очень компактном корпусе, позиционируемый как игровой, но при этом полностью лишенный активного охлаждения. У него нет ни кулеров, ни трубок с жидкостью, ничего – только радиаторы и достаточно компактный металлический корпус.

Compulab Airtop2 Inferno

По сути, Compulab Airtop2 Inferno является неттопом, работающим совершенно бесшумно. В него встроен процессор Intel Core i7-7700K поколения Kaby Lake, и это чип на 4 ядра и 8 потоков с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Он работает в паре с ОЗУ до 64 гигабайтов DDR4-2400, а графику здесь обрабатывает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 со своей собственной памятью. В пресс-релизе упомянута поддержка двух накопителей NVMe и сразу четырех SSD или жестких дисков в корпусe 2,5 дюйма.

В это верится с трудом, поскольку на фото отлично видны габариты самого Compulab Airtop2 Inferno. К прочим характеристикам неттопа относятся два порта USB 3.1, сразу семь портов USB 3.0 и две сетевых карты. У Compulab Airtop2 Inferno нет ни сроков релиза, и ни рекомендуемой цены, но сам по себе компьютер весьма интересен. Сбор средств на его производство стартует 24 февраля этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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