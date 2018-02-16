Процессор Snapdragon 855 окажется 7-нанометровым

Компания Qualcomm еще не успела толком выпустить процессор Snapdragon 845, а уже начала работу над его потомком в лице чипа Snapdragon 855. Это, как утверждают инсайдеры, будет революционный CPU по всем основным параметрам – производительности и энергопотреблении.



Производить Snapdragon 855 Qualcomm намерена строго по 7-нанометровой технологии, на данный момент самой современной и недоступной ни Intel , ни тем более AMD. Процессор уже находится в стадии активной разработки и будет представлен в третьем или четвертом квартале этого года, а его выпуск начнется в январе 2019. Само собой, его тут же выкупит Samsung – ему опять достанутся первые несколько партий CPU, чтобы никто из конкурентов не смог его опередить.



Snapdragon 855 станет основой нового флагмана Samsung S10 (предварительное название), а также новинок 2019 года от LG, Xiaomi и OnePlus, и список вендоров со временем пополнится. Известно, что в состав чипа гарантированно войдет модем Х24 LTE , анонсированный ранее на этой неделе, плюс сам процессор должен стать быстрее по сравнению с текущим Snapdragon 845 на целых 30 процентов.