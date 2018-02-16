Asus ZenBook 13 (UX331) – самый тонкий ноутбук с дискретной графикой

Состоялся анонс нового мобильного компьютера Asus ZenBook 13 (UX331), наделенного дискретной видеокартой от NVIDIA. Ноутбук позиционируется как самый тонкий в своем классе, и с этим вполне можно согласиться.



Толщина корпуса Asus ZenBook 13 (UX331) не превышает 14 миллиметров при весе 1,1 кг, но внутри у него есть видеокарта GeForce MX150 со своей памятью на 2 Гб и отдельно процессор Intel Core i5-8250U на пару с 8 Гб оперативной памяти. Вместо жесткого диска здесь установлен SSD на 256 Гб, на котором стоит ОС Windows 10 Home или Pro на выбор, а экран здесь имеет диагональ 13,3 дюйма и поддержку высокого разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей.



Несмотря на минимальную толщину и сравнительно небольшие габариты, новый Asus ZenBook 13 (UX331) располагает массой разъемов, которых нет у современных Макбуков – это слот microSD, вход под наушники, два полноразмерных порта USB 3.0, выход HDMI 2.0 и отдельный порт USB-C 3.1, хотя и без поддержки Intel Thunderbolt 3. Ноутбук работает по 14 часов на одном заряде батареи, которую можно зарядить всего за 1,5 часа. Стоит Asus ZenBook 13 (UX331) ровно 1000 долларов США , но у него пока что нет даты релиза. Ждем поступления в продажу до конца текущего квартала.