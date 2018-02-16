Asus ZenBook 13 (UX331) – самый тонкий ноутбук с дискретной графикой

Состоялся анонс нового мобильного компьютера Asus ZenBook 13 (UX331), наделенного дискретной видеокартой от NVIDIA. Ноутбук позиционируется как самый тонкий в своем классе, и с этим вполне можно согласиться.

Asus ZenBook 13 (UX331)

Толщина корпуса Asus ZenBook 13 (UX331) не превышает 14 миллиметров при весе 1,1 кг, но внутри у него есть видеокарта GeForce MX150 со своей памятью на 2 Гб и отдельно процессор Intel Core i5-8250U на пару с 8 Гб оперативной памяти. Вместо жесткого диска здесь установлен SSD на 256 Гб, на котором стоит ОС Windows 10 Home или Pro на выбор, а экран здесь имеет диагональ 13,3 дюйма и поддержку высокого разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей.

Несмотря на минимальную толщину и сравнительно небольшие габариты, новый Asus ZenBook 13 (UX331) располагает массой разъемов, которых нет у современных Макбуков – это слот microSD, вход под наушники, два полноразмерных порта USB 3.0, выход HDMI 2.0 и отдельный порт USB-C 3.1, хотя и без поддержки Intel Thunderbolt 3. Ноутбук работает по 14 часов на одном заряде батареи, которую можно зарядить всего за 1,5 часа. Стоит Asus ZenBook 13 (UX331) ровно 1000 долларов США, но у него пока что нет даты релиза. Ждем поступления в продажу до конца текущего квартала.


Максим Мишенев, MobileDevice


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